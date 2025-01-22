В Пентагоне уволили или отстранили всех ответственных за Украину чиновников

В министерстве обороны США произошли кадровые изменения. Все сотрудники, которые отвечали за украинское направление, были уволены, отстранены или готовятся к переводу на другие должности. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, ссылаясь на информацию от корреспондента The Washington Post.