Трамп заявил, что США изучают вопрос продолжения поставок оружия Киеву

«Мы изучаем данный вопрос», — сказал Трамп, комментируя готовность продолжить военную поддержку Киева. При этом он отметил, что намерен в скором времени провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы понять дальнейшие перспективы.
Также Трамп сообщил, что обсуждение украинского вопроса велось в ходе его недавних переговоров с Си Цзиньпином. Американский президент обратился к председателю КНР с просьбой помочь урегулировать ситуацию. Телефонная беседа между Си Цзиньпином и Трампом состоялась 17 января.