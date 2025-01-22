Губернатор расширил категории граждан, получающих меры социальной поддержки

Теперь дополнительные меры социальной поддержки наряду с участниками специальной военной операции будут предоставляться отдельным категориям граждан, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице России и приграничных территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО.
На помощь в полном объеме могут рассчитывать как сами военнослужащие, так и члены их семей. Речь о бесплатной реабилитации, медицинской помощи, посещении культурных и спортивных учреждений, налоговых льготах, предоставлении детских путевок в загородные лагеря отдыха и пр.
Правительству Красноярского края поручено в срок до 1 марта текущего года обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию указа.