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Губернатор расширил категории граждан, получающих меры социальной поддержки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес изменения в указ «О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО, и членов их семей».

Источник: НИА Красноярск

Теперь дополнительные меры социальной поддержки наряду с участниками специальной военной операции будут предоставляться отдельным категориям граждан, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице России и приграничных территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО.

На помощь в полном объеме могут рассчитывать как сами военнослужащие, так и члены их семей. Речь о бесплатной реабилитации, медицинской помощи, посещении культурных и спортивных учреждений, налоговых льготах, предоставлении детских путевок в загородные лагеря отдыха и пр.

Правительству Красноярского края поручено в срок до 1 марта текущего года обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию указа.