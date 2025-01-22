Орбан призвал ЕС отказаться от санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотра санкционной политики Евросоюза в отношении России, поскольку она не привела к ожидаемым результатам.
По его словам, введенные ограничения оказались неэффективными и наносят вред, прежде всего, самому ЕС.
Орбан подчеркнул, что санкции не приблизили завершение конфликта на Украине, не оказали значительного влияния на российскую экономику и не позволили Европе найти альтернативные, доступные источники энергоресурсов.
Глава венгерского правительства выразил мнение, что введенные Брюсселем рестрикции ослабили конкурентоспособность европейской экономики и призвал к изменениям в подходе ЕС.
Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил введение дополнительных ограничений в отношении России. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.