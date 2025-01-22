Пушков: Макрон объявляет себя знаменосцем войны в противовес Трампу

Таким образом парламентарий отреагировал на высказывания Макрона о том, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время и о той «угрозе», которую Россия якобы представляет для европейской безопасности. Макрон добавил, что в данной ситуации Франция обязана продолжать поддерживать Киев и содействовать ему в переговорах с более сильной позицией.