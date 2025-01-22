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Bloomberg: талибы отвергли призыв Трампа возвращать американское оружие

Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) отвергло призыв президента США Дональда Трампа вернуть американское оружие, оцениваемое в $7 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По данным агентства, члены движения считают, что США не только должны оставить захваченное вооружение, но и предоставить более современные средства для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

На митинге 19 января Дональд Трамп заявил, что прекратит любую финансовую помощь Афганистану, если талибы не вернут американское вооружение и оборудование. Это оборудование было захвачено в 2021 году, когда американские войска покинули Афганистан после более чем 20 лет пребывания.