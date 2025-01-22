Bloomberg: талибы отвергли призыв Трампа возвращать американское оружие

На митинге 19 января Дональд Трамп заявил, что прекратит любую финансовую помощь Афганистану, если талибы не вернут американское вооружение и оборудование. Это оборудование было захвачено в 2021 году, когда американские войска покинули Афганистан после более чем 20 лет пребывания.