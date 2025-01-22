Трамп высказался о возможном ужесточении санкций в отношении России

Эта стратегия пока находится на ранней стадии разработки, и многое будет зависеть от решения самого президента. В обсуждении принимают участие его советники, а также представители аналитических центров, близких к его политической линии. Bloomberg пишет, что в конечном счете, от позиции Трампа зависит, какой из двух вариантов — смягчение или усиление санкций — окажется основным в его политике в отношении России и Украины.