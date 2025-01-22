Рубио: переговоры между РФ и Украиной не будут проводиться публично

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в интервью телеканалу ABC, что процесс переговоров между Россией и Украиной будет проходить в закрытом формате, без публичного освещения.
Он отметил, что дипломатические шаги остаются единственным возможным путем для урегулирования текущего конфликта.
Рубио также напомнил, что, несмотря на продолжающуюся поддержку Киева со стороны США, урегулирование ситуации является необходимостью.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в любое удобное для него время.