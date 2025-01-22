Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: переговоры между РФ и Украиной не будут проводиться публично

Хотя Соединённые Штаты и поддерживали Киев, конфликт на Украине должен прекратиться.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в интервью телеканалу ABC, что процесс переговоров между Россией и Украиной будет проходить в закрытом формате, без публичного освещения.

Он отметил, что дипломатические шаги остаются единственным возможным путем для урегулирования текущего конфликта.

Рубио также напомнил, что, несмотря на продолжающуюся поддержку Киева со стороны США, урегулирование ситуации является необходимостью.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в любое удобное для него время.