Министр обороны Франции назвал «пинком под зад» слова Трампа о ЕС и Украине

«Для европейских столиц это жёсткий удар под зад: многие годы, с 1960-х, когда шла холодная война, страны предпочитали находиться под защитой ядерного зонта США», — добавил Лекорню, выступая на радио France Inter.
Он также отметил, что Франция не перекладывала ответственность за свою безопасность на Америку, в отличие от других стран. В качестве примера Лекорню указал на Великобританию, ядерные силы которой полагаются на поддержку из США.
«Вероятно, подобная жёсткость в словах президента Америки может, наконец, стать поводом для пересмотра ситуации», — сказал он.
Министр также заявил, что европейские государства должны помнить о необходимости оборонной самостоятельности и осторожнее увеличивать закупки американского оружия, избегая «торгового конфликта» с США.
«Мы не собираемся менять нашу безопасность на бургеры или немецкие автомобили», — выразил Лекорню свою позицию.
Напомним, во время своей инаугурации Дональд Трамп отметил, что США выделили более 200 миллиардов долларов на поддержку Украины, что значительно выше финансовой помощи от НАТО. Согласно мнению Трампа, Североатлантический альянс отстаёт от Америки в помощи Киеву, и «НАТО нужно будет сровнять счёт».