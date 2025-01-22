Депутат Леонов: выход России из ВОЗ на данный момент не обсуждается

Вопрос о выходе России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время не рассматривается, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, пока этот вопрос не стоит на повестке, однако учитывая нарастающую политизированность ВОЗ, различные варианты развития событий исключать нельзя.
Леонов выразил надежду, что после заявления США о готовности покинуть организацию, её руководство пересмотрит свою политику и вернется к выполнению основной задачи — обеспечению глобального здравоохранения.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий выход страны из ВОЗ.
В свою очередь председатель Госдумы России Вячеслав Володин высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки вышли из Всемирной организации здравоохранения из корыстных соображений.