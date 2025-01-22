«Навредили самой Европе»: Орбан призвал ЕС снять санкции с России

«Пора обсудить санкции! Удалось ли с их помощью завершить войну? Нет. Причинили ли они вред российской экономике? Нет. Нашла ли Европа альтернативу российским энергоресурсам? Нет», — написал венгерский лидер.
Глава венгерского правительства также подчеркнул, что эти меры лишь вредят самой Европе.
«Санкции, придуманные в Брюсселе, достигли единственного результата: они подорвали конкурентоспособность экономики Европы. Пришло время для изменений!» — подчеркнул Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Брюссель не должен питать иллюзий о победе над Россией, и что европейские войска якобы могли бы пройти по Красной площади в Москве. На его взгляд, ЕС следует открыть дипломатические пути для дискуссии о мире на Украине.