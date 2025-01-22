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«Навредили самой Европе»: Орбан призвал ЕС снять санкции с России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Европейскому союзу прекратить санкционную политику в отношении России, так как она не принесла ожидаемых результатов. Политик высказался об этом на своей странице в социальной сети Х.

Источник: Life.ru

«Пора обсудить санкции! Удалось ли с их помощью завершить войну? Нет. Причинили ли они вред российской экономике? Нет. Нашла ли Европа альтернативу российским энергоресурсам? Нет», — написал венгерский лидер.

Глава венгерского правительства также подчеркнул, что эти меры лишь вредят самой Европе.

«Санкции, придуманные в Брюсселе, достигли единственного результата: они подорвали конкурентоспособность экономики Европы. Пришло время для изменений!» — подчеркнул Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель не должен питать иллюзий о победе над Россией, и что европейские войска якобы могли бы пройти по Красной площади в Москве. На его взгляд, ЕС следует открыть дипломатические пути для дискуссии о мире на Украине.