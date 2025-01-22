«Навредили самой Европе»: Орбан призвал ЕС снять санкции с России

Ранее Орбан заявил, что Брюссель не должен питать иллюзий о победе над Россией, и что европейские войска якобы могли бы пройти по Красной площади в Москве. На его взгляд, ЕС следует открыть дипломатические пути для дискуссии о мире на Украине.