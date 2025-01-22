МИД РФ сообщило о предстоящем закрытии Японского центра в Хабаровске

Министерство иностранных дел Российской Федерации уведомило о прекращении действий межправительственных меморандумов о японских центрах в России, один из которых расположен в Хабаровске. Сами документы о создании таких центров были подписаны в Токио 5 сентября 2000 года и во Владивостоке 29 июня 2003 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В свое время указанные договоренности страны достигли на основе понимания, что сотрудничество с Японией в осуществлении преобразований в России будет способствовать установлению созидательного партнерства между двумя государствами, а также укреплению и всестороннему развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной.
Предпринимаемые с февраля 2022 года недружественные шаги Токио в отношении России, включая санкции против российского руководства, граждан, банков и целых секторов экономики, и лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле не располагают к развитию дружественных отношений, поэтому все договоренности утратили свою актуальность, а японские центры будут закрыты.
Всего в России действовало шесть японских центров: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и в Южно-Сахалинске.