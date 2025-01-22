МИД РФ сообщило о предстоящем закрытии Японского центра в Хабаровске

В свое время указанные договоренности страны достигли на основе понимания, что сотрудничество с Японией в осуществлении преобразований в России будет способствовать установлению созидательного партнерства между двумя государствами, а также укреплению и всестороннему развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной.