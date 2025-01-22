Губернатор Хоценко провёл пресс-конференцию для СМИ

Второй год в январе глава Омского региона проводит пресс-конференцию для представителей омского медиасообщества. На этот раз почти за два часа работы Виталий Хоценко ответил без малого на 20 вопросов.
Он в числе прочего подвёл итоги 2024 года и рассказал о том, что ждёт омичей в 2025-м.
Подробности в материале «сайта АиФ в Омске».
Героям надо помогать.
Один из первых вопросов касался поддержки участников спецоперации и членов их семей. Виталий Хоценко отметил, что наш регион находится в числе лидеров в стране по количеству и качеству мер поддержки, которую получают участники СВО и их близкие.
Сейчас у нас действует более 30 мер поддержки, и этот перечень постоянно пополняется новыми пунктами. А совсем недавно, когда об этом зашла речь на прямой линии президента РФ, к участникам СВО приравняли ребят, которые защищают российские границы в Курской, Белгородской и Брянской областях, поэтому участников и ветеранов СВО становится всё больше.
«Их будет ещё больше, когда мы победим и ребята начнут массово возвращаться домой, и мы должны быть к этому готовы», — отметил Виталий Хоценко.
Как недавно поручил президент страны, на местах должны всемерно помогать участникам СВО, которые хотят учиться и затем работать в органах власти. Губернатор рассказал журналистам, что в Омской области активно разрабатывается региональная кадровая программа (по аналогии с президентским проектом «Время героев»). Скоро будет объявлено о её старте.
Также глава региона подробно остановился на теме оказания медицинской помощи участникам СВО. Он сообщил, что в регионе создаётся база для комплексного лечения, реабилитации и восстановления наших бойцов. Помощь будет оказываться на трёх уровнях. Первый — операционное лечение в новом корпусе Клинического медико-хирургического центра. Для его создания привлекли внебюджетные средства — 2,2 млрд руб.
Второй — реабилитационное восстановление в госпитале для ветеранов, который создаётся на базе одного из бывших медицинских учреждений. На эти цели из федерального бюджета привлекли порядка 400 млн руб., ещё около 500 млн руб. выделено из регионального бюджета. Третий уровень — это высокотехнологичный центр протезирования, который создаётся совместно с ЦИТО.
Виталий Хоценко особо отметил работу волонтёров, которые с начала спецоперации постоянно помогают фронту. Так, из Омской области с начала специальной военной операции было сформировано и отправлено на фронт и в приграничные регионы России свыше 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. «Это не просто цифры, а непрерывная работа неравнодушных граждан», — заявил губернатор.
О «коммуналке» и паводке.
Не обошлось на пресс-конференции без вопроса о страшном весеннем паводке, от которого пострадали несколько регионов нашей страны и север Омской области. Такого разгула стихии на Омском Севере не припомнят.
«Я расспрашивал старожилов, — признался губернатор, — по их словам, нечто подобное было в мае 1941 года, как раз перед началом Великой Отечественной войны».
Губернатор рассказал, какие принимались меры для минимизации ущерба, но, как все знают, разрушений избежать не удалось. По оценкам правительства, на восстановление районов после паводка будет вложено более 3 млрд рублей, и это не только выплаты людям, выданные сразу в качестве компенсации утраченного имущества, и даже не те средства, что выплачены на ремонт домов или жилищные сертификаты. Большие деньги нужны также на ремонт дорог, школ и других сооружений.
Тем не менее готовность к зиме пострадавших территорий была обеспечена.
Чтобы больше не произошло подобных ЧП федерального масштаба, теперь уже определены зоны затопления, из которых жители в случае угрозы большой воды будут эвакуированы заблаговременно.
Также утверждён план противопаводковых мероприятий на 2025 год, среди них есть плановые практические превентивные и оперативные мероприятия, которые будут применяться при ухудшении обстановки. Так, главы муниципальных районов, территории которых наиболее подвержены паводкам, уже ведут необходимую работу.
Например, в сёлах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района уложены водопропускные трубы, проведены работы по углублению кюветов и увеличению высоты профиля дорог. В Одесском районе проводятся мероприятия по устройству рва и вала вокруг сёл Буняковка, Побочино, Желанное, Лукьяновка и деревни Брезицк, а также увеличивается высота южной объездной дороги вокруг села Одесского.
Кому-то вода нанесла серьёзный ущерб, а кому-то её жизненно не хватает, особенно питьевой. Отвечая на вопрос о выполнении федеральной программы «Чистая вода», Виталий Хоценко рассказал, что на её реализацию в 2019 — 2024 годах направлены средства федерального, областного, местных бюджетов в общей сумме 2,3 млрд руб.
«Завершены 22 объекта питьевого водоснабжения, за пять лет доступ к питьевой воде из централизованной системы водоснабжения получили 61 758 человек», — рассказал глава Омского региона.
По данным Роспотребнадзора, на сегодня качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в Омской области обеспечено около 89% населения, но при этом в селе процент меньше — всего 64%, а 98% городского населения водой обеспечены. К сожалению, программа «Чистая вода» завершилась, однако модернизация коммунальной инфраструктуры региона будет продолжена, теперь уже по другим программам. Тем более что износ более 75% водопроводных сетей буквально требует этого.
Как сообщил губернатор, на 2025 — 2027 годы нашей области из федерального бюджета одобрено 1,9 млрд руб. для модернизации коммунальной инфраструктуры водоснабжения. При этом региональный бюджет обязан обеспечить не менее 1 млрд руб. софинансирования. Условия жёсткие, но придётся их выполнять.
Средства планируется направить на 17 объектов водоснабжения и 32 — теплоснабжения на территории 11 муниципальных районов и города Омска.
Территория двух столиц.
Разумеется, был задан губернатору вопрос о том, что даст региону статус Молодёжной столицы, который Омск в федеральном конкурсе разделил с Пермью. Он ответил искренне: «Согласитесь, сами-то гордитесь, что Омск — Молодёжная столица? Вот то-то!» Губернатор поблагодарил всех, кто помогал нам достичь этой цели, ведь главы всех сибирских регионов и крупных городов призывали своих жителей поддержать Омск (сами омичи по условиям конкурса не могли голосовать за родной регион).
Получив «столичный» статус на два года вперёд, наверное, можно было особо уже ничего и не делать, но у нас пройдёт множество различных мероприятий — сейчас вместе с Росмолодёжью ведётся работа над формированием событийного календаря. Много мероприятий запланировано.
Как рассказал глава региона, год начался с Рождественского полумарафона, в рамках которого состоялся молодёжный забег на дистанцию 2025 м. В марте в Омской области состоится форум добровольцев, в июне пройдёт День молодёжи, летом — окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и патриотическая профильная смена. Также в планах участие молодёжи в региональной программе международного молодёжного форума и международной акселерационной программе «Бизнес-инкубатор ШОС». В октябре Омск станет площадкой проведения V Форума молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион».
Судьба «кадетки» пока не решена.
Спросили журналисты главу региона о судьбе зданий бывшего Кадетского корпуса на ул. Ленина — корпуса стоят, ветшают, общественники боятся, что их под шумок снесут и отдадут землю под строительство элитного жилья. Виталий Хоценко рассказал, что ещё идёт экспертиза, она должна быть готова в марте. Если здания пригодны, в них переместят целую когорту патриотических объединений.
«Идей несколько. Ключевая — это центр патриотики Омской области. Есть идея перевести туда музей “Россия. Моя история” и сделать музейный комплекс. Есть идея туда же перевести штаб нашего сибирского казачества и все патриотические организации — добровольческий центр, региональный центр по организации проведения молодёжных мероприятий, то есть полностью организовать всё, что связано с воспитанием молодёжи», — сообщил губернатор.
В зданиях столовых предполагается открыть IT-школу, а плац оставить для массовых мероприятий и, быть может, разместить там фуд-корт.
Отвечая на вопрос, какие знаковые события 2024 года губернатор бы выделил в некий топ, Виталий Хоценко слегка задумался. По его словам, событий было очень много, причём они нашли отражение в материалах омских журналистов.
Из значимых были названы активизация работы аэропорта Омск-Фёдоровка, получение Омском статусов Молодёжной столицы 2025 года и Культурной столицы 2026 года, поддержка обновления школ, детских садов и оздоровительных лагерей. Виталий Хоценко признался, что считает одной из значимых задач обновление школ, чтобы дети учились в современных, красивых, оснащённых оборудованием классах. И сделает всё для того, чтобы как можно больше учебных заведений региона вошли в программу капремонта.