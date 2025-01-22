Губернатор Хоценко провёл пресс-конференцию для СМИ

Губернатор рассказал, какие принимались меры для минимизации ущерба, но, как все знают, разрушений избежать не удалось. По оценкам правительства, на восстановление районов после паводка будет вложено более 3 млрд рублей, и это не только выплаты людям, выданные сразу в качестве компенсации утраченного имущества, и даже не те средства, что выплачены на ремонт домов или жилищные сертификаты. Большие деньги нужны также на ремонт дорог, школ и других сооружений.