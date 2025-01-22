Демешин обозначил ключевые шаги для острова Большой Уссурийский

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел выездное совещание на острове Большой Уссурийский, чтобы обсудить планы его комплексного развития. Совещание собрало ключевых представителей регионального правительства и федеральных ведомств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одним из ключевых вопросов стало создание транспортной и пограничной инфраструктуры. Как сообщила заместитель председателя правительства края Ирина Горбачева, уже весной 2025 года начнется строительство подъездной дороги к острову, а завершение всех работ планируется к 2027 году.
«Проект полностью обеспечен финансированием: из федерального бюджета выделено 3,1 млрд рублей, еще 400 млн — из региональной казны. До конца января будет определен подрядчик», — уточнила Горбачева.
Подготовка территории потребует насыпки площадью 30 гектаров. Для этого понадобится около 2 млн кубометров песка и 52 тыс. кубометров скальной породы. Работы стартуют весной и займут два года.
Проектирование автомобильного пункта пропуска начнется в этом году. Руководитель хабаровского филиала Росгранстроя Камиль Галимов отметил, что будут использованы успешные наработки из Амурской области, что ускорит реализацию проекта.
В концепции развития острова предусмотрено создание зоны международного сотрудничества, Парка дружбы, агрокластера, экспоцентра и инфраструктуры для отдыха.
«Нам нужно создавать индустриальные и технопарки, чтобы этот район стал двигателем технологического роста», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Кроме того, губернатор поставил задачу предусмотреть зонирование территории, включая жилую малоэтажную застройку и пляжные зоны.
«Мы должны понимать, где будет жилье, где обустроим пляжи, а где разместим индустриальные объекты и пограничный переход. После этого утвердим список инвесторов и начнем их поддерживать», — отметил глава края.
Все планы развития острова будут согласованы с китайской стороной. Дмитрий Демешин напомнил, что проект основывается на соглашении, подписанном в Пекине в 2024 году при участии Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Для привлечения бизнеса на остров распространят режим ТОР «Хабаровск». Как сообщила директор АО «КРДВ Хабаровск» Ирина Серова, это начнется уже в текущем году.
Губернатор заверил, что концепция острова будет готова к началу строительных работ, а ключевым результатом станет создание современной приграничной территории, которая объединит интересы России и Китая.