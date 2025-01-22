Демешин обозначил ключевые шаги для острова Большой Уссурийский

Одним из ключевых вопросов стало создание транспортной и пограничной инфраструктуры. Как сообщила заместитель председателя правительства края Ирина Горбачева, уже весной 2025 года начнется строительство подъездной дороги к острову, а завершение всех работ планируется к 2027 году.