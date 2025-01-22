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Оставаться образцом гражданина и патриота. Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы страны с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«На современном этапе развития нашего государства перед вами стоят важнейшие задачи: быть надежным форпостом в представлении экономических интересов Беларуси, ее экспортного потенциала, привлекать инвестиции и новейшие технологии, последовательно расширять за рубежом круг наших партнеров и единомышленников, убедительно доказывать оппонентам всю бесперспективность любого давления на нашу страну, помогать соотечественникам в сложных ситуациях за границей, всемерно способствовать укреплению мира и безопасности», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность в том, что дипломаты как истинные профессионалы и государственники достойно справятся с этой ответственной миссией.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы каждый сотрудник системы МИДа, в полной мере обладая присущей профессии эрудицией и подготовкой, честно и гордо носил высокое звание дипломата, всегда оставался образцом настоящего гражданина и патриота. «Всем работникам и ветеранам внешнеполитического ведомства — крепкого здоровья, мира и успешного достижения обозначенных ориентиров на благо нашей Беларуси», — добавил глава государства.

Поздравление Президента с Днем дипломатического работника.

Президент Республики Беларусь.

Работникам и ветеранам дипломатической службы Республики Беларусь.

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника.

На современном этапе развития нашего государства перед вами стоят важнейшие задачи: быть надежным форпостом в представлении экономических интересов Беларуси, ее экспортного потенциала, привлекать инвестиции и новейшие технологии, последовательно расширять за рубежом круг наших партнеров и единомышленников, убедительно доказывать оппонентам всю бесперспективность любого давления на нашу страну, помогать соотечественникам в сложных ситуациях за границей, всемерно способствовать укреплению мира и безопасности.

Уверен, вы вместе с коллегами — истинными профессионалами, государственниками — достойно справитесь с этой ответственной миссией.

Желаю, чтобы каждый сотрудник системы МИДа, в полной мере обладая присущей профессии эрудицией и подготовкой, честно и гордо носил высокое звание дипломата, всегда оставался образцом настоящего гражданина и патриота.

Всем работникам и ветеранам внешнеполитического ведомства — крепкого здоровья, мира и успешного достижения обозначенных ориентиров на благо нашей Беларуси.

Александр Лукашенко,

22 января 2025 года.

Лукашенко Александр