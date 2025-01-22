Оставаться образцом гражданина и патриота. Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

«На современном этапе развития нашего государства перед вами стоят важнейшие задачи: быть надежным форпостом в представлении экономических интересов Беларуси, ее экспортного потенциала, привлекать инвестиции и новейшие технологии, последовательно расширять за рубежом круг наших партнеров и единомышленников, убедительно доказывать оппонентам всю бесперспективность любого давления на нашу страну, помогать соотечественникам в сложных ситуациях за границей, всемерно способствовать укреплению мира и безопасности», — говорится в поздравлении.