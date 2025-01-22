Глава ЦИК России Памфилова будет наблюдать за выборами президента Беларуси

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова будет наблюдать за выборами президента Беларуси. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале посольства Беларуси в России.
В сообщении сказано, что посол Беларуси в России Александр Рогожник провел встречу с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Во время встречи был отмечен высокий уровень сотрудничества ЦИК двух стран. Кроме того, обменялись мнениями по вопросам, которые касаются подготовки, а также проведения выборов президента Беларуси.
Отмечается, что стороны остановились на тематике международного наблюдения за выборами. В том числе — и на вопросах миссии наблюдателей по линии Центральной избирательной комиссии России в ходе предстоящего голосования.
«Элла Памфилова лично примет участие в наблюдении за выборами», — говорится в сообщении.
Тем временем досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.
Ранее ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней.
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