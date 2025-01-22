Глава ЦИК России Памфилова будет наблюдать за выборами президента Беларуси

В сообщении сказано, что посол Беларуси в России Александр Рогожник провел встречу с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Во время встречи был отмечен высокий уровень сотрудничества ЦИК двух стран. Кроме того, обменялись мнениями по вопросам, которые касаются подготовки, а также проведения выборов президента Беларуси.