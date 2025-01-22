ЦИК Беларуси: явка в первый день досрочного голосования составила 7,81%

В ЦИК добавили, что бюллетени в первый день досрочного голосования в Витебской области получили 7,45% белорусов, в Могилевской — 7,25%, а в Минской — 8,52%. Сказано, что в Минске 21 января 2025 года досрочно проголосовали 8,54%. Отмечается, что за процессом голосования Беларуси наблюдает 44 361 национальный наблюдатель.