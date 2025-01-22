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ЦИК Беларуси: явка в первый день досрочного голосования составила 7,81%

ЦИК сообщил про явку в первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

ЦИК рассказал, что явка в первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 7,81%. Подробности озвучили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что в Брестской области бюллетени получили 8,95% граждан. Что касается Гомельской области, то там в первый день досрочного голосования проголосовали 7,01%, а в Гродненской — 6,08%.

В ЦИК добавили, что бюллетени в первый день досрочного голосования в Витебской области получили 7,45% белорусов, в Могилевской — 7,25%, а в Минской — 8,52%. Сказано, что в Минске 21 января 2025 года досрочно проголосовали 8,54%. Отмечается, что за процессом голосования Беларуси наблюдает 44 361 национальный наблюдатель.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Кстати, «Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января.

Ранее мы писали, что глава ЦИК России Памфилова будет наблюдать за выборами президента Беларуси.