Лукашенко обратился к дипломатам, напомнив про важнейшие задачи

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 22 января, обратился и поздравил дипломатов с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника, а также напомнил про важнейшие задачи. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что на современном этапе развития Беларуси перед дипломатами стоят важнейшие задачи. Так, им необходимо быть надежным форпостом в представлении экономических интересов страны, ее экспортного потенциала, привлекать инвестиции, новейшие технологии.
Кроме того, дипломатам нужно последовательно расширять за рубежом круг белорусских партнеров и единомышленников, убедительно доказывать оппонентам всю бесперспективность любого давления на Беларусь, помогать соотечественникам в сложных ситуациях за границей, а также всемерно способствовать укреплению мира и безопасности.
Президент Беларуси выразил уверенность в том, что дипломаты вместе со своими коллегами, которые являются истинными профессионалами, государственниками, смогут достойно справиться с указанной ответственной миссией.
Александр Лукашенко пожелал, чтобы каждый сотрудник системы Министерства иностранных дел, обладал присущей профессии подготовкой, эрудицией, гордо и честно носил высокое звание дипломата, а также всегда оставался образцом настоящего гражданина и патриота.
Тем временем супруга нового посла в Турции Анна Квилория останется в эфире «Беларусь 1»: «Лукашенко спросил: “Глаз без жены едет в Турцию?”.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Эрдогану из-за жертв после пожара в отеле на курорте.
Кроме того, глава государства сказал, кому можно простить участие в событиях 2020 года в Беларуси: «Нужно уметь людей прощать».