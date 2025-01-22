Лукашенко обратился к дипломатам, напомнив про важнейшие задачи

Кроме того, дипломатам нужно последовательно расширять за рубежом круг белорусских партнеров и единомышленников, убедительно доказывать оппонентам всю бесперспективность любого давления на Беларусь, помогать соотечественникам в сложных ситуациях за границей, а также всемерно способствовать укреплению мира и безопасности.