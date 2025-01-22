Орбан призвал снять с России санкции ЕС. Военная операция, день 1064-й

За ночь средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Курской и Воронежской областями. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа российской стороны от переговоров по Украине может ввести новые ограничения против РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять европейские санкции с России, так как они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. «Газета.Ru» ведет хронику событий.