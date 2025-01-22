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Орбан призвал снять с России санкции ЕС. Военная операция, день 1064-й

За ночь средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Курской и Воронежской областями. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа российской стороны от переговоров по Украине может ввести новые ограничения против РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять европейские санкции с России, так как они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:31 В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Иван Федоров.

08:28.

08:25 В деле Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы, могут появиться сотрудники СБУ, выяснил ТАСС.

«У следствия есть основания полагать, что в состав организованной группы, не все соучастники которой в настоящее время установлены, входили также сотрудники спецслужб Украины», — говорится в материалах дела.

08:17 ❗️Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть свою политику в отношении антироссийских санкций, поскольку они «уничтожили конкурентоспособность европейской экономики». По его словам, ограничения не принесли никакого положительного эффекта, не смогли завершить украинский кризис, а Европа так и не заменила российские энергоресурсы.

08:13 Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «в любое время». Он уточнил, что украинский президент Владимир Зеленский стремится к миру, но «для танго нужны двое».

Трамп добавил, что санкции против России могут стать жестче, если Москва не начнет переговоры по урегулированию конфликта с Украиной.

08:06.

08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и по одному над Курской и Воронежской областями.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1064-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.