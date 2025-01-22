Указ Трампа об ограничении выдачи гражданства оспорили 22 штата

В первый день президентства Трампа он и его администрация стали ответчиками сразу по нескольким судебным искам. В частности, иск Национального профсоюза казначейских служащих связан с указом, упрощающим процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих. В организации считают, что действия президента противоречат намерениям законодателей, поскольку конгресс США установил «права на надлежащую правовую процедуру» для федеральных кадровых служащих.