Глава Минобороны сказал про готовность Беларуси отреагировать на планы радикалов

Хренин акцентировал внимание на том, что указанные идеи реализованы не будут, так как белорусским силовикам известны данные замыслы и они готовятся на них отреагировать. Министр обороны уточнил, что Вооруженными Силами вместе с другими военными организациями были созданы определенные группировки войск, которые, в случае необходимости, будут реагировать.