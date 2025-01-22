Глава Минобороны сказал про готовность Беларуси отреагировать на планы радикалов

Министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал про готовность Беларуси отреагировать на планы радикалов, пишет Sputnik.by.
По его словам, западная и украинская сторона открыто готовят против Беларуси различных радикалов, открыто заявляющих, что готовятся против страны, против власти, «чтобы создать какие-то условия, напряжение, зайти на нашу территорию, породить здесь хаос».
Хренин акцентировал внимание на том, что указанные идеи реализованы не будут, так как белорусским силовикам известны данные замыслы и они готовятся на них отреагировать. Министр обороны уточнил, что Вооруженными Силами вместе с другими военными организациями были созданы определенные группировки войск, которые, в случае необходимости, будут реагировать.
Ранее Совбез сообщил, что экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси.
Тем временем Совбез заявил об активизации иностранных спецслужб перед выборами в Беларуси.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам из-за «вооруженных банд» вблизи границы: «Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас».