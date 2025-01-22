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В администрации Челябинска озвучили новое кадровое решение: вице-мэром стала женщина

В администрации Челябинска озвучили новое кадровое решение — вице-мэром стала женщина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 22 января, руководителем аппарата администрации города в статусе заместителя глава назначена Ирина Волковинская.

Она окончила Южно-Уральский государственный университет: в 2003 году по специальности «Управление и информатика в технических системах», в 2005 году — «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начала в 2004 году в Главном управлении материальных ресурсов, с 2014 работала в Главном контрольном управлении Челябинской области.

С 2017 года — начальник инспекции по аудиту закупок Контрольно-счетной палаты Челябинской области. В 2022 году назначена на должность руководителя аппарата ведомства.