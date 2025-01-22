В администрации Челябинска озвучили новое кадровое решение: вице-мэром стала женщина

Сегодня, 22 января, руководителем аппарата администрации города в статусе заместителя глава назначена Ирина Волковинская.
Она окончила Южно-Уральский государственный университет: в 2003 году по специальности «Управление и информатика в технических системах», в 2005 году — «Финансы и кредит».
Трудовую деятельность начала в 2004 году в Главном управлении материальных ресурсов, с 2014 работала в Главном контрольном управлении Челябинской области.
С 2017 года — начальник инспекции по аудиту закупок Контрольно-счетной палаты Челябинской области. В 2022 году назначена на должность руководителя аппарата ведомства.