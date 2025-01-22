Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума

Мы готовы поделиться своим опытом с Гренландией, как мы делились с Донбассом. Правда, между Донбассом и Гренландией есть немало отличий. Главное — на остров не летят ракеты, в их сторону не грохочут танки, им не перекрывают водо- и энергоснабжение, их не лишают права на родной язык, не урезают конституционных полномочий.
И подчеркнул, что референдумы в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях были историческим выбором населения, стремлением к восстановлению справедливости. В Гренландии же вопрос стоит иначе.
«Гренландия же, судя по всему, просто ищет свою выгоду. В принципе, имеет право. Потому мы готовы поделиться с гренландцами имеющимся у нас опытом», — добавил глава крымского парламента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира». В ответ на это премьер Гренландии Муте Эгеде сказал, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что жители острова имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум.