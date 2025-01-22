Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума

Мы готовы поделиться своим опытом с Гренландией, как мы делились с Донбассом. Правда, между Донбассом и Гренландией есть немало отличий. Главное — на остров не летят ракеты, в их сторону не грохочут танки, им не перекрывают водо- и энергоснабжение, их не лишают права на родной язык, не урезают конституционных полномочий.