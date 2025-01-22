Губернатор навестил в онкоцентре пациентку, которая пробилась на «прямую линию» и задала ему вопрос

Губернатор Алексей Беспрозванных навестил в онкоцентре женщину, которая обратилась к нему на «прямой линии» в декабре. Он также пообщался с врачами. Об этом глава региона рассказал в телеграм-канале.
«План лечения выработан, убедился в этом лично», — отметил губернатор.
Женщина, которая просила помочь с госпитализацией, уже проходит химиотерапию.
Напомним, калининградку, которая 12 декабря позвонила на прямую линию губернатору, оперативно госпитализировали в онкоцентр.
Женщина по имени Татьяна обратилась в прямом эфире к главе региона. Она сказала, что весной узнала свой диагноз, но с тех пор лечиться не может.
— В мае мне поставили диагноз онкология, но до сегодняшнего дня не получила ни одной таблеточки, ни одного лекарства, — сообщила калининградка. Она рассказала, что хочет попасть в онкологический центр, но ее начинают гонять. — «Говорят “Сходите в поликлинику, возьмите направление”, хотя уже составлен план лечения. Но я не могу туда никак попасть. А мне с каждым днем все хуже и хуже.
Губернатор пообещал помочь, разобраться. И уже после эфира он связался с женщиной, с министром здравоохранения, с онкоцентром. К вечеру стало известно, что Татьяну госпитализировали.