Губернатор навестил в онкоцентре пациентку, которая пробилась на «прямую линию» и задала ему вопрос

— В мае мне поставили диагноз онкология, но до сегодняшнего дня не получила ни одной таблеточки, ни одного лекарства, — сообщила калининградка. Она рассказала, что хочет попасть в онкологический центр, но ее начинают гонять. — «Говорят “Сходите в поликлинику, возьмите направление”, хотя уже составлен план лечения. Но я не могу туда никак попасть. А мне с каждым днем все хуже и хуже.