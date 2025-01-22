Захарова прокомментировала приход Трампа к власти

«Ценности, которые последние десятилетия закреплялись в качестве главенствующих не только внутри Соединенных Штатов, но самое главное, что это была повестка для США за рубежом… В одну секунду всё поменялось… Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.