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Захарова прокомментировала приход Трампа к власти

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Все ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа «улетели в корзину», их объявили вне закона, они стали «антиценностями», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Ценности, которые последние десятилетия закреплялись в качестве главенствующих не только внутри Соединенных Штатов, но самое главное, что это была повестка для США за рубежом… В одну секунду всё поменялось… Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Вашингтон ранее вел диалог с другими странами, в том числе со своими партнерами, с привязкой к своей ценностной повестке. Захарова добавила, что с новой властью в США обнулили и все должности, которые занимались продвижением американской повестки.

«В одну секунду ценности превратились в антиценности», — подчеркнула Захарова.

Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

Захарова Мария
Трамп Дональд