МИД Беларуси запустил конкурс для желающих стать дипломатом

Это уже четвертый профориентационный конкурс МИД. Пройдет он в этом году с 22 января по 9 марта. «Если ты студент или студентка одного из белорусских вузов, тебе до 27 лет и у тебя белорусское гражданство, ты интересуешься международными отношениями, внешней политикой и экономикой, грезишь о дипломатических раутах и мысленно примеряешь мундир Чрезвычайного и Полномочного Посла, самое время принять участие в нашем конкурсе», — призвали организаторы конкурса.