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МИД Беларуси запустил конкурс для желающих стать дипломатом

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб молодых дипломатов Министерства иностранных дел Беларуси совместно с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен запустил конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Это уже четвертый профориентационный конкурс МИД. Пройдет он в этом году с 22 января по 9 марта. «Если ты студент или студентка одного из белорусских вузов, тебе до 27 лет и у тебя белорусское гражданство, ты интересуешься международными отношениями, внешней политикой и экономикой, грезишь о дипломатических раутах и мысленно примеряешь мундир Чрезвычайного и Полномочного Посла, самое время принять участие в нашем конкурсе», — призвали организаторы конкурса.

В министерстве отметили, что победители предыдущих лет уже прошли практику в МИД (а некоторые и не единожды), приняли участие в семинаре-практикуме для молодых дипломатов, в ряде международных мероприятий, стали активными участниками волонтерского движения МИД.

Подробную информацию о конкурсе и правилах участия можно найти в официальном аккаунте МИД в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».