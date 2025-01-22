МИД Беларуси запустил конкурс для желающих стать дипломатом

Это уже четвертый профориентационный конкурс МИД. Пройдет он в этом году с 22 января по 9 марта. «Если ты студент или студентка одного из белорусских вузов, тебе до 27 лет и у тебя белорусское гражданство, ты интересуешься международными отношениями, внешней политикой и экономикой, грезишь о дипломатических раутах и мысленно примеряешь мундир Чрезвычайного и Полномочного Посла, самое время принять участие в нашем конкурсе», — призвали организаторы конкурса.
В министерстве отметили, что победители предыдущих лет уже прошли практику в МИД (а некоторые и не единожды), приняли участие в семинаре-практикуме для молодых дипломатов, в ряде международных мероприятий, стали активными участниками волонтерского движения МИД.
Подробную информацию о конкурсе и правилах участия можно найти в официальном аккаунте МИД в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».