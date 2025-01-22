Развитие мотоспорта поддержат в Ленобласти

Среди инициатив, направленных на привлечение внимания автолюбителей и мотоциклистов со всей страны, он упомянул проведение зимней гонки «Ленинградская верста» на льду в Шлиссельбурге и соревнований на катерах по реке Волхов в Старой Ладоге.