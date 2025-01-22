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Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства

ТАШКЕНТ, 22 янв — РИА Новости. Москва и Ташкент подпишут программу военного стратегического партнерства, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.

Источник: © РИА Новости

«Подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026−2030 годы», — сказал он на переговорах в Ташкенте.

Глава Минобороны отметил, что Москва и Ташкент — стратегические партнеры и давние друзья, сотрудничество между странами достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться.

«Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение», — пояснил Белоусов.

Министр добавил, что стороны обсудят:

  • актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах;
  • текущую ситуацию в регионе.

Белоусов также поздравил Халмухамедова с назначением на должность министра обороны Узбекистана.