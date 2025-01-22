Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства

«Подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026−2030 годы», — сказал он на переговорах в Ташкенте.
Глава Минобороны отметил, что Москва и Ташкент — стратегические партнеры и давние друзья, сотрудничество между странами достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться.
«Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение», — пояснил Белоусов.
Министр добавил, что стороны обсудят:
- актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах;
- текущую ситуацию в регионе.
Белоусов также поздравил Халмухамедова с назначением на должность министра обороны Узбекистана.