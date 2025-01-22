Мажилис Казахстана одобрил создание Единого реестра отечественных производителей

Согласно принятому в мажилисе реестру, единственным подтверждением статуса отечественного товаропроизводителя станет его присутствие в реестре. Для включения в реестр предприниматель должен будет подать заявку. Первый этап будет полностью «цифровым», а на втором этапе будет проходить оценка производства по количеству выполняемых технологических операций.