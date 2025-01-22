Мажилис Казахстана одобрил создание Единого реестра отечественных производителей

Еще в 2023 году Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость создания Реестра отечественных производителей. На данный момент существуют три сертификата: СТ-КЗ, индустриальный и экспортный.
Сертификат СТ-КЗ показывает долю внутристрановой ценности в товаре, количество местных материалов и затрат, которые использовались в производстве товара, рассчитывается по стоимости товара, затрат на производство, документам на закуп сырья и так далее.
Индустриальный сертификат показывает производственную мощность, то есть, количество товаров, работ, услуг, которое производитель может выпускать в год, на основании анализа линии производства.
Экспортные сертификаты выдаются в целях получения таможенных преференций или по запросу импортера.
И хотя сертификаты недорогие, предпринимателям дорого обходится экспертиза товара. Также попадаются и нарушения при выдаче сертификатов.
Согласно принятому в мажилисе реестру, единственным подтверждением статуса отечественного товаропроизводителя станет его присутствие в реестре. Для включения в реестр предприниматель должен будет подать заявку. Первый этап будет полностью «цифровым», а на втором этапе будет проходить оценка производства по количеству выполняемых технологических операций.
Создаваемый реестр позволит исключить человеческий фактор и коррупцию, заявляли ранее депутаты при обсуждении проекта.
Реестр призван заменить действующие сертификаты формы «СТ-KZ» и индустриальный сертификат. Товаропроизводители смогут подавать заявки на включение в реестр посредством личного кабинета. После цифровой верификации и оценки производства выездной комиссией Министерства промышленности и строительства с привлечением отраслевых госорганов и ассоциаций будет приниматься решение о включении или невключении товаропроизводителя в реестр.
Таким образом планируется исключить случаи получения мер государственной поддержки «лжепроизводителями» либо производителями, не являющимися казахстанскими. То есть производители должны доказать, что они реально производят товар, а не импортируют готовую продукцию для продажи под маркой «Сделано в Казахстане».
Предприятия, состоящие в реестре, будут иметь доступ к участию в регулируемых закупках. Переходный период для действующих сертификатов формы «CT-KZ» и индустриальных сертификатов предлагается продлить до 1 января 2026 года.
Законопроектом также впервые даются юридические определения товара казахстанского происхождения и казахстанского товаропроизводителя.