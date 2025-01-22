Рамасвами передумал идти в администрацию Трампа из-за раскола с Маском

По сведениям The New York Times, Рамасвами раздражал Маска, а также других приближенных к Трампу и даже самого президента США. Одним из наиболее спорных вопросов стала его поддержка привлечения высококвалифицированных работников с помощью виз H1B. Маск занимал ту же позицию, но его вес в окружении республиканца был значительно больше в силу больших пожертвований на избирательную кампанию.