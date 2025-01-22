На охрану администрации Уфы направят до 7 млн рублей

Необходимо охранять имущество и объекты, а также склады и оборудование, транспортные средства внутри ограждения территории двора администрации. Охранники должны дежурить круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. На каждый из четырех постов также может быть вызвана мобильная вооруженная группа.