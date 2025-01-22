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Делегация правительства Молдовы отправилась на экономический форум в Давосе

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан возглавит делегацию республики на 55-м экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Источник: Sputnik.md

На форуме глава кабмина Молдовы проведет ряд двусторонних встреч с политическими лидерами и представителями международных компаний. По информации пресс-службы правительства, основными целями визита главы правительства в Давос станут усилия по продвижению экономической повестки Молдовы, включая преимущества, которые республика представляет иностранным инвесторам. Также Речан расскажет собеседникам на форуме о проблемах, связанных с информационной безопасностью и усилиях по укреплению энергетической независимости Молдовы.

В состав делегации нашей страны также входят министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба и глава Агентства по инвестициям Наталья Бежан.

В работе Давосского экономического форума принимают участие около 3000 делегатов более чем из 130 стран, из них 60 — главы государств и правительств.