Делегация правительства Молдовы отправилась на экономический форум в Давосе

На форуме глава кабмина Молдовы проведет ряд двусторонних встреч с политическими лидерами и представителями международных компаний. По информации пресс-службы правительства, основными целями визита главы правительства в Давос станут усилия по продвижению экономической повестки Молдовы, включая преимущества, которые республика представляет иностранным инвесторам. Также Речан расскажет собеседникам на форуме о проблемах, связанных с информационной безопасностью и усилиях по укреплению энергетической независимости Молдовы.