Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

«Трамп поручил Келлоггу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Почти никто не думает, что он сможет это сделать (…). Скорее, говорят о том, что его назначение в качестве спецпредставителя является первым шагом для начала мирных переговоров, которые Трамп намерен контролировать сам», — передает издание.