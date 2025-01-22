В Башкирии могут внести изменения в закон о тишине

Необходимость изменения закона обусловлена тем, что он не всегда работает так, как ожидается. Так, жители многоквартирных домов обязаны соблюдать тишину ночью с 23 до 7 часов (в выходные до 9 часов) и днем с 13 до 15 часов. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность. При этом жители часто выражают недовольство, когда громкие работы нарушением не считаются, например в новогодние каникулы. Одно из предложений о необходимости корректировки действующих норм в этот период поступило от журналиста «Башинформа». Депутаты намерены найти компромисс, позволяющий людям отдыхать и в то же время заниматься домашними делами, ремонтом.