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Дугин: новое покушение на Трампа развяжет гражданскую войну

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп уже стал символом идеологии «трампизма», которую не удастся устранить новым покушением, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

По мнению эксперта, попытка совершения еще одного покушения на президента США приведет, как минимум, к началу гражданской войны.

Трампизм — это сейчас такая поднимающаяся волна внутри американского общества… Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что все. Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведет точно как минимум к гражданской войне.

сказал он

Дугин указал на то, что личность американского главы государства уже стала символом, идеей, которая закрепилась в обществе, и даже идеологией.

Как отметил специалист, это стало очевидно после ряда назначений, которые провел пришедший к власти президент США. В частности, речь идет о выдвижении на высокие посты предпринимателя Илона Маска, журналистки Талси Габбард, экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего и сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

Покушение на Трампа.

В ходе предвыборной кампании на американского политика дважды были предприняты попытки покушения.

Первое покушение произошло во время митинга в Пенсильвании в июле. Нападавший сделал несколько выстрелов в сторону сцены и затем был ликвидирован. Трамп получил ранение в ухо, и, по его словам, потерял много крови. Он прервал выступление и был госпитализирован.

При инциденте погиб один из зрителей предвыборного митинга — 50-летний пожарный, еще два человека были тяжело ранены.

Попытка второго покушения была предпринята у принадлежащего Трампу гольф-клуба в октябре, политик не пострадал.

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Трамп Дональд