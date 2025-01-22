Дугин: новое покушение на Трампа развяжет гражданскую войну

По мнению эксперта, попытка совершения еще одного покушения на президента США приведет, как минимум, к началу гражданской войны.
Трампизм — это сейчас такая поднимающаяся волна внутри американского общества… Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что все. Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведет точно как минимум к гражданской войне.
Дугин указал на то, что личность американского главы государства уже стала символом, идеей, которая закрепилась в обществе, и даже идеологией.
Как отметил специалист, это стало очевидно после ряда назначений, которые провел пришедший к власти президент США. В частности, речь идет о выдвижении на высокие посты предпринимателя Илона Маска, журналистки Талси Габбард, экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего и сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.
Покушение на Трампа.
В ходе предвыборной кампании на американского политика дважды были предприняты попытки покушения.
Первое покушение произошло во время митинга в Пенсильвании в июле. Нападавший сделал несколько выстрелов в сторону сцены и затем был ликвидирован. Трамп получил ранение в ухо, и, по его словам, потерял много крови. Он прервал выступление и был госпитализирован.
При инциденте погиб один из зрителей предвыборного митинга — 50-летний пожарный, еще два человека были тяжело ранены.
Попытка второго покушения была предпринята у принадлежащего Трампу гольф-клуба в октябре, политик не пострадал.
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