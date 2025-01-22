Дугин: новое покушение на Трампа развяжет гражданскую войну

Трампизм — это сейчас такая поднимающаяся волна внутри американского общества… Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что все. Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведет точно как минимум к гражданской войне.