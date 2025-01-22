В Башкирии утверждены границы курганов Баймакского района

В Башкирии утверждены границы выявленных объектов культурного (археологического) наследия. В их числе — «Янзигитово-8, одиночный курган», «Юмаш-тау-10, одиночный курган», «Утюльган-4, одиночный курган», «Утюльган-3, курганный могильник», «Утюльган-7, одиночный курган».