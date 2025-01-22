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В Башкирии утверждены границы курганов Баймакского района

В Башкирии утверждены границы выявленных объектов культурного (археологического) наследия. В их числе — «Янзигитово-8, одиночный курган», «Юмаш-тау-10, одиночный курган», «Утюльган-4, одиночный курган», «Утюльган-3, курганный могильник», «Утюльган-7, одиночный курган».

Источник: Башинформ

Соответствующие приказы Башкультнаследия опубликованы на официальном портале правовой информации.

Все указанные выявленные объекты находятся в Баймакском районе. Документы также регламентируют режимы использования территорий курганов.