Глава Башкирии анонсировал открытие еще 18 кадровых центров

«Эту работу мы начали еще в 2019 году по нацпроекту “Демография” — тогда у нас появились первые кадровые центры “Работа России”, которые очень сильно отличались от привычных центров занятости. Здесь хороший, современный ремонт, фирменный стиль, а главное — индивидуальный подход к трудоустройству жителей», — отметил Радий Хабиров.