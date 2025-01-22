Глава Башкирии анонсировал открытие еще 18 кадровых центров

«Эту работу мы начали еще в 2019 году по нацпроекту “Демография” — тогда у нас появились первые кадровые центры “Работа России”, которые очень сильно отличались от привычных центров занятости. Здесь хороший, современный ремонт, фирменный стиль, а главное — индивидуальный подход к трудоустройству жителей», — отметил Радий Хабиров.
В прошлом году работа по комплексной модернизации центров занятости в регионе продолжилась. На сегодняшний день в республике насчитывается 50 обновленных кадровых центров. Работы еще в 18 завершатся в 2025 году.
«Там, где отремонтировать существующие помещения оказалось дороже, чем построить новые, мы возвели модульные кадровые центры. Они появились в Сибае, Туймазах и Месягутово, — напомнил Глава Башкирии. — 57 процентов сотрудников центров занятости в 2024 году прошли обучение по профильным программам ВНИИ труда минтруда России. Организовали предоставление услуг и сервисов по принципу “одного окна” исходя из 10 жизненных и 5 бизнес-ситуаций».
Как подчеркнул Радий Хабиров, клиенты обновленных кадровых центров сейчас могут получить целый комплекс услуг. Задача — сократить время, которое человек тратит на поиски работы и, конечно, повышение уровня трудоустройства.
«Первые результаты здесь уже есть, двигаемся дальше», — заключил Глава Башкирии.