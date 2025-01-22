Россия и Узбекистан подписали пятилетнюю программу партнерства в военной сфере

Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026 — 2030 годы.