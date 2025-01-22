Россия и Узбекистан подписали пятилетнюю программу партнерства в военной сфере

Подписи под документами поставили главы военных ведомств Узбекистана и России — Шухрат Халмухамедов и Андрей Белоусов. Церемония состоялась в рамках официального визита министра обороны РФ в Ташкент.
Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026 — 2030 годы.
Министр обороны РФ подчеркнул, что Россия и Узбекистан — стратегические партнеры и давние друзья, отметив, что сотрудничество Москвы и Ташкента достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться.
Это особенно важно в современной международной обстановке. Главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран. Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центральноазиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение.
Он сообщил, что в состав российской делегации, прибывшей в Ташкент, включены руководители организаций, которые занимаются вопросами военного и военно-технического сотрудничества и выразил уверенность, что нынешняя встреча даст старт новому этапу взаимодействия двух стран в оборонной сфере.
В свою очередь глава военного ведомства Узбекистана Шухрат Халмухамедов отметил, что Минобороны РУз высоко ценит уровень двустороннего сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности и заинтересовано в его дальнейшем развитии.