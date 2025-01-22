Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генеральный секретарь СНГ: выборы в Беларуси пройдут спокойно

Досрочное голосование на выборах главы государства началось накануне и показало высокую активность избирателей.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Выборы президента в Беларуси пройдут спокойно, несмотря на возможные провокации, об этом заявил генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от стран Содружества Сергей Лебедев.

«Те усилия, которые предпринимаются и руководством Республики Беларусь и структурами, ответственными за подготовку и проведение выборов, дают нам основания быть уверенными в том, что все пройдет достойно, спокойно и никакие провокации, никакие происки не помешают проведению выборов», — завил Лебедев журналистам.

Лебедев сообщил, что настоящее время в Беларуси работает 40 долгосрочных наблюдателей от СНГ, всего аккредитовано 296 наблюдателей из семи стран Содружества.

«Миссия работает активно, наши наблюдатели побывали уже во всех регионах Беларуси, встречались с представителями Верховного суда, МВД, Генпрокуратуры Беларуси, МИД», — сказал генеральный секретарь СНГ.

В тесном контакте также идет работа с Центризбиркомом Беларуси.

Лебедев также отметил, что первый день голосования в Беларуси показал хорошую активность избирателей.

«Почти 8% избирателей пришли на участки, это хороший показатель активности белорусских избирателей», — отметил он.

Генеральный секретарь полагает, что основной день голосования наблюдатели от СНГ будут активно работать и посещать участки. После закрытия участков наблюдатели традиционно соберутся на заседание, где обсудят поступившие из регионов отчеты.

Затем 27 января глава миссии наблюдателей СНГ даст итоговую пресс-конференцию.

Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!

СНГ