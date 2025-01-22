Генеральный секретарь СНГ: выборы в Беларуси пройдут спокойно

«Те усилия, которые предпринимаются и руководством Республики Беларусь и структурами, ответственными за подготовку и проведение выборов, дают нам основания быть уверенными в том, что все пройдет достойно, спокойно и никакие провокации, никакие происки не помешают проведению выборов», — завил Лебедев журналистам.