Генеральный секретарь СНГ: выборы в Беларуси пройдут спокойно

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Выборы президента в Беларуси пройдут спокойно, несмотря на возможные провокации, об этом заявил генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от стран Содружества Сергей Лебедев.
«Те усилия, которые предпринимаются и руководством Республики Беларусь и структурами, ответственными за подготовку и проведение выборов, дают нам основания быть уверенными в том, что все пройдет достойно, спокойно и никакие провокации, никакие происки не помешают проведению выборов», — завил Лебедев журналистам.
Лебедев сообщил, что настоящее время в Беларуси работает 40 долгосрочных наблюдателей от СНГ, всего аккредитовано 296 наблюдателей из семи стран Содружества.
В тесном контакте также идет работа с Центризбиркомом Беларуси.
Лебедев также отметил, что первый день голосования в Беларуси показал хорошую активность избирателей.
«Почти 8% избирателей пришли на участки, это хороший показатель активности белорусских избирателей», — отметил он.
Генеральный секретарь полагает, что основной день голосования наблюдатели от СНГ будут активно работать и посещать участки. После закрытия участков наблюдатели традиционно соберутся на заседание, где обсудят поступившие из регионов отчеты.
Затем 27 января глава миссии наблюдателей СНГ даст итоговую пресс-конференцию.
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