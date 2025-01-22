Послы девяти стран вручили Токаеву верительные грамоты

Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, Президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на поддержку мира и безопасности как в глобальном масштабе, так и в регионе. Он отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи.