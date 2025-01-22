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Послы девяти стран вручили Токаеву верительные грамоты

АСТАНА, 22 янв— Sputnik. Послы девяти стран вручили Токаеву верительные грамоты.

Источник: Акорда

Это послы:

  • Австрии;
  • Буркина-Фасо;
  • Дании;
  • КНР;
  • Кипра;
  • Лаоса;
  • Новой Зеландии;
  • Словении;
  • Японии.

Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, Президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на поддержку мира и безопасности как в глобальном масштабе, так и в регионе. Он отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи.

сообщили в Акорде

Казахстан активно привлекает инвестиции из различных стран, а его рынок открыт для экономического сотрудничества.