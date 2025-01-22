Совфед опроверг получение просьбы снять неприкосновенность с Голубева

Василий Голубев работал губернатором Ростовской области с 2010 по 2024 год. В ноябре 2024 года он ушел в отставку. Он объявил, что у него вперед «новые дела и задачи». Вскоре он стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области, а после — сенатором от региона.