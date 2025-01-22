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Глава РТ отправится с визитом в Китай

Также стало известно о возможном открытии в Казани центра поддержки китайских инвестиций.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов планирует рабочую поездку в Китай. Об этом объявил Сян Бо, генеральный консул Китая в Казани, на итоговой встрече АИР РТ.

Он напомнил, что в предыдущем году контакты между Китаем и Татарстаном были весьма интенсивными. В частности, глава Китая Си Цзиньпин посетил Казань для участия в саммите БРИКС.

Кроме того, Сян Бо отметил, что в Казани собираются открыть центр поддержки для инвестиций китайских компаний. Это позволит ускорить процесс реализации инвестпроектов.