Глава РТ отправится с визитом в Китай

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов планирует рабочую поездку в Китай. Об этом объявил Сян Бо, генеральный консул Китая в Казани, на итоговой встрече АИР РТ.
Он напомнил, что в предыдущем году контакты между Китаем и Татарстаном были весьма интенсивными. В частности, глава Китая Си Цзиньпин посетил Казань для участия в саммите БРИКС.
Кроме того, Сян Бо отметил, что в Казани собираются открыть центр поддержки для инвестиций китайских компаний. Это позволит ускорить процесс реализации инвестпроектов.