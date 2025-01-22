Виталий Хоценко: «Будем добавлять новые меры поддержки»

Журналисты задали вопрос и о том, как решается проблема с недостатком кадров в ряде сфер региона. Виталий Хоценко сообщил, что эта проблема имеет место быть, но её пытаются решать — в частности, регулярно проводятся ярмарки вакансий. Немало вакансий, по его словам, сегодня открыты на промышленных предприятиях. Оборонные предприятия показывают достойный уровень зарплат, сравнимый с уровнем заработка в северных районах страны, поэтому туда уходят работать представители из иных отраслей, например, того же ЖКХ. «Мы также продолжаем работать с вахтовиками, чтобы они оставались в родном регионе. Мы третий регион по количеству вахтовиков. По данным на 2023 год, на севере трудились порядка 67 тысяч человек. Вот наш резерв. Конечно, это плохо для северных районов и макроэкономики страны, но это хорошо для Омской области, когда мы возвращаем этих людей и они работают у нас», — отметил губернатор.