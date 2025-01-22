Виталий Хоценко: «Будем добавлять новые меры поддержки»

Большое мероприятие прошло 13 января и было приурочено к празднованию Дня российской печати. Виталий Хоценко начал пресс-конференцию с поздравления представителей федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации с профессиональным праздником. Он отметил, что журналисты рассказывают о регионе, о том, что радует и беспокоит жителей. Бывает и критика, но она, как правило, конструктивная и справедливая. Губернатор отметил, что власти всегда готовы к диалогу с прессой, и предложил создать в регионе «Клуб редакторов». Представители СМИ эту идею поддержали.
Пресс-конференция продолжалась почти полтора часа, и «Ваш ОРЕОЛ» традиционно выбрал из неё ответы на наиболее интересные для наших читателей темы.
Внимание к защитникам Отечества.
В России 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. Неудивительно, что самый первый вопрос был посвящён именно этой теме. Виталий Хоценко напомнил, что в регионе уделяется особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. «В Омской области введено более 30 мер соцподдержки для ветеранов спецоперации, участников СВО и членов их семей. Я постоянно держу руку на пульсе. Регулярно общаюсь с жёнами, детьми и родителями участников СВО, чтобы понять, насколько легко получить меры соцподдержки, насколько они адаптированы для нашего региона. Но планку опускать не будем — будем и дальше улучшать существующие меры поддержки, а по возможности — добавлять и новые», — подчеркнул губернатор. Например, с недавнего времени меры поддержки, которыми пользуются участники СВО, распространены и на омичей, которые проходят службу и защищают российские границы в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Глава региона также добавил, что органы власти стараются уже думать о будущем — о том, что будет после СВО. «Это будет большой вызов для всей страны и нашего региона. Ребята будут возвращаться, и им нужно будет искать себя в жизни. Уже запущен региональный проект “Работа для героев”, когда мы помогаем участникам СВО найти новое рабочее место», — сказал губернатор. Также бывших участников СВО планируют вовлекать и в сферу управления.
В Омской области готовятся запустить аналог президентской кадровой программы «Время Героев» — будет организован соответствующий кадровый конкурс.
Наконец, в регионе продолжают уделять пристальное внимание оказанию медицинской помощи участникам СВО. В Омской области создаётся единая база для комплексного лечения, реабилитации и восстановления бойцов.
Грядёт модернизация.
Несколько вопросов журналистов были связаны с планами по модернизации объектов сферы ЖКХ. Виталий Хоценко напомнил, что в ближайшие три года выделенные федеральные и областные средства в размере 1,9 миллиарда рублей планируют направить на 17 объектов в сфере водоснабжения и 32 объекта в сфере теплоснабжения. Глава региона особо остановился на программе «Чистая вода». Он подчеркнул, что программа успешно реализовывалась на территории региона с 2019 по 2024 год, но проблема до конца не решена.
«По данным Роспотребнадзора, качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в Омской области обеспечено около 89 процентов населения, доля сельского населения — 64 процента, городского населения — 98 процентов. За пять лет завершены 22 объекта питьевого водоснабжения, и доступ к питьевой воде из централизованной системы водоснабжения получили 61 758 человек», — отметил губернатор. При этом износ водопроводных сетей составляет более 75 процентов, поэтому начатая в прежние годы работа будет продолжена. В рамках нового нацпроекта планируется проведение капремонта, реконструкции сетей тепло-, водоснабжения на территории 11 муниципальных районов и города Омска.
Да будет газ!
На пресс-конференции ожидаемо прозвучал и вопрос о дальнейшей газификации Омской области, а именно по строительству межпоселковых газопроводов. «Омская область — один из самых газифицированных регионов Сибири, уровень газификации у нас составляет 60 процентов. В 2025 году завершается программа газификации с компанией “Газпром”. Для нас самое главное — решить вопрос с обеспечением газом северных районов от магистрального газопровода. Для людей больше не будут стоять вопросы — запасаться дровами или нет, переходить на электротермию или нет. Что касается будущей пятилетки, мы ставим перед собой очень амбициозные цели — чтобы во всех районах были газифицированы крупные поселения с населением от 500 человек. Есть и вторая проблема — недостаток газа в системе, она решается совместно с представителем президента в Сибирском федеральном округе», — расставил акценты Виталий Хоценко.
Омские семена.
В нашем регионе сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики. Каждый год она показывает достойные цифры по урожайности различных культур. Достойно выглядят и результаты работы омских селекционеров. На этом сделал акцент Виталий Хоценко, отвечая на вопрос омских СМИ. Он отметил, что в Омской области ежегодно производится 40 тысяч тонн семян высших репродукций сельскохозяйственных культур. Это полностью закрывает внутреннюю потребность региона. Излишки, по словам главы области, реализуются по всей России и в Республику Казахстан. «В агропромышленном комплексе селекция — это задача номер один, потому что мы все видим то, что происходит в мире, и вполне может получиться так, что какие-то семена будут недоступны. А это уже вопрос продовольственной безопасности страны и региона. Но в целом по селекции ситуация в нашем регионе выглядит очень даже неплохо», — сказал губернатор. Он даже привёл цифры: в регионе выращивается 104 сорта омской селекции, и это составляет 34 процента от общего количества сортов отечественной селекции, которых 306.
Год для молодёжи.
В конце прошлого года стало известно, что в 2025 году Омск будет носить статус Молодежной столицы России. Конечно, журналистов интересовало, какие мероприятия федерального уровня можно ждать в этом году в Омске. По словам Виталия Хоценко, в нашем городе запланировано проведение окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (12+) и патриотической профильной смены (12+). Омск также станет площадкой проведения V Форума молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион» (16+). Губернатор также отметил, что сейчас ведётся работа с Росмолодёжью над формированием полного событийного календаря.
Кадровый вопрос.
Журналисты задали вопрос и о том, как решается проблема с недостатком кадров в ряде сфер региона. Виталий Хоценко сообщил, что эта проблема имеет место быть, но её пытаются решать — в частности, регулярно проводятся ярмарки вакансий. Немало вакансий, по его словам, сегодня открыты на промышленных предприятиях. Оборонные предприятия показывают достойный уровень зарплат, сравнимый с уровнем заработка в северных районах страны, поэтому туда уходят работать представители из иных отраслей, например, того же ЖКХ. «Мы также продолжаем работать с вахтовиками, чтобы они оставались в родном регионе. Мы третий регион по количеству вахтовиков. По данным на 2023 год, на севере трудились порядка 67 тысяч человек. Вот наш резерв. Конечно, это плохо для северных районов и макроэкономики страны, но это хорошо для Омской области, когда мы возвращаем этих людей и они работают у нас», — отметил губернатор.
Борьба с паводком.
На пресс-конференции Виталий Хоценко подвёл итоги работы по борьбе с паводком 2024 года и затем по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате ЧС. Напомним, большая вода пришла на север Омской области весной прошлого года, ряд населённых пунктов оказались затопленными, пострадало имущество граждан. «Паводок был очень масштабным. Как вспоминают старожилы, в последний раз такая большая вода приходила в эти края около 80 лет тому назад», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что после того, как вода ушла, все пострадавшие населённые пункты были полностью подготовлены к зиме, и здесь немалую помощь оказали другие муниципалитеты Омской области — их бригады проводили ремонтные работы. Жители пострадавших районов получили все полагающиеся им выплаты.
Виталий Хоценко отметил, что в настоящее время определены зоны возможного затопления. Жителей из этих зон будут эвакуировать заблаговременно. Утверждён и план противопаводковых мероприятий на 2025 год. В том числе там прописаны мероприятия, которые проводят главы муниципальных районов, чьи территории наиболее подвержены паводкам. В частности, в сёлах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района уложены водопропускные трубы, проведены работы по углублению кюветов и увеличению высоты профиля дорог. В Одесском районе проводятся мероприятия по устройству рва и вала вокруг сёл Буняковка, Побочино, Желанное, Лукьяновка и деревни Брезицк. Также будет увеличена высота южной объездной дороги вокруг села Одесского.