Беспрозванных предложил распределить потоки пациентов между КОКБ и онкоцентром в Родниках

В среднем поликлинику онкоцентра ежедневно посещают более 200 пациентов, проведено порядка 17 тысяч исследований. В распоряжении врачей имеется необходимая современная техника. «Если у нас есть такой центр, то зачем мы будем нагружать областную клиническую больницу? Тем более мощности позволяют», — сказал глава региона во время рабочего выезда в медучреждение.