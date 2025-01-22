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Беспрозванных предложил распределить потоки пациентов между КОКБ и онкоцентром в Родниках

Через поликлинику ежедневно проходят более 200 человек с опухолями.
Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил распределить потоки пациентов между КОКБ и онкоцентром в Родниках. Об этом сообщает минздрав региона.

В среднем поликлинику онкоцентра ежедневно посещают более 200 пациентов, проведено порядка 17 тысяч исследований. В распоряжении врачей имеется необходимая современная техника. «Если у нас есть такой центр, то зачем мы будем нагружать областную клиническую больницу? Тем более мощности позволяют», — сказал глава региона во время рабочего выезда в медучреждение.

Необходимость разделения потоков пациентов поддержал министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Кроме того, Беспрозванных поручил ускорить установку аппарата МРТ: «Для любого пациента главное — время, поэтому важно как можно быстрее запустить МРТ в онкоцентре. Необходимо связаться с подрядчиком и производителем, чтобы оперативно решить этот вопрос».

В онкоцентре Калининградской области открылось отделение торакальной хирургии.