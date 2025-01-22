Сергей Кравчук: в юбилейном году Хабаровск примет два Парада Победы — 9 мая и 3 сентября

Мэр города принял участие в заседании городских организационных комитетов по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Впервые в Хабаровске состоится акция «Живая история»: на экранах будут транслироваться истории, рассказанные ветеранами. В новинку для города станет акция «Портрет Героя»: портреты ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО разместят на открытых площадках городка.
На смотровой площадке у Дома офицеров Восточного военного округа пройдет выставка военной трофейной техники стран НАТО, всем ветеранам будут вручены юбилейные медали.
«В городской план включено 62 мероприятия, — прокомментировал заместитель Мэра города по социальным вопросам Антон Ярошенко. — Во всех районах города пройдут акции “Концерт под окном ветерана”, и другие праздничные концертные программы. Также состоится смотр-конкурс отрядов Почётного караула, победители которого будут нести Вахту памяти на Посту № 1 у Вечного огня».
В юбилейный год планируется увеличить число участников акции «Майский вальс» до 400 человек и провести мероприятие на площади Славы с церемонией посвящения в ряды «Юнармии». На площади Славы высадят Аллею.
«80-летие Победы станет важнейшим событием текущего года. — В связи с этим предлагаем в течение всего юбилейного года присваивать новым улицам имена ветеранов Великой Отечественной войны, являющихся Героями Советского Союза. И уделить особое внимание шефскому закреплению ветеранов за предприятиями и организациями города. В юбилейном году Хабаровск примет два Парада Победы — 9 мая и 3 сентября. Это большая честь для Хабаровска, подготовка к обоим мероприятиям начинается буквально с сегодняшнего дня.», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Основная задача при подготовке к празднованию юбилея Победы — это наведение санитарного порядка на территории мест массового пребывания жителей города: площади, скверы, бульвары, городские пруды, а также улицы города до начала и после проведения праздничных мероприятий.
С 8 по 10 мая в городе разместят 306 одноцветных флагов, будет обеспечена работа праздничной иллюминации. В день проведения праздничных мероприятий и в массовых местах отдыха установят 11 контейнеров для сбора мусора и 30 кабин биотуалетов. В течение апреля будут покрашены урны и скамейки, установлены цветочные конструкции с вазонами в виде объемных букв и цифр «ПОБЕДА 80». На площади Славы, в районе памятника «Погибшим в локальных конфликтах» будет высажено 80 кустов сирени.
«Кроме того, запланированы проверка технической готовности праздничной иллюминации и замена перегоревших ламп, демонстрация лазерного шоу на городских прудах», — рассказал заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
Также, в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов разработан Федеральный брендбук празднования. Он размещен на официальном сайте празднования may9.ru. За основу официального логотипа празднования 80-летия Победы взят памятник «Родина-мать зовет!» — символ несокрушимого морального духа советского народа, преданного делу защиты Родины.
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.