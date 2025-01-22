Сергей Кравчук: в юбилейном году Хабаровск примет два Парада Победы — 9 мая и 3 сентября

С 8 по 10 мая в городе разместят 306 одноцветных флагов, будет обеспечена работа праздничной иллюминации. В день проведения праздничных мероприятий и в массовых местах отдыха установят 11 контейнеров для сбора мусора и 30 кабин биотуалетов. В течение апреля будут покрашены урны и скамейки, установлены цветочные конструкции с вазонами в виде объемных букв и цифр «ПОБЕДА 80». На площади Славы, в районе памятника «Погибшим в локальных конфликтах» будет высажено 80 кустов сирени.