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В Казахстане создадут резервные военные силы для укрепления армии

Мажилис Казахстана утвердил создание резервных военных сил, чтобы обеспечить возможность доукомплектования армии обученными кадрами в условиях мобилизации или чрезвычайных ситуаций. Эти изменения закреплены в законопроекте по вопросам службы в резерве, который прошел второе чтение, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz

Поправки позволят нам пополнить воинские части подготовленными кадрами и создать резервные силы, которые смогут вступить в бой.

Ермурат Бапи
депутат

Он уточнил, что раньше таких военнослужащих называли контрактниками, теперь они будут именоваться военными резервистами.

В заключении к закону подчеркивается, что доукомплектование Вооруженных сил военно-обученными гражданами необходимо как во время мобилизации, так и в условиях чрезвычайных ситуаций, будь то природного или техногенного характера.

Также в законопроекте вводится новое понятие «военный резервист», который во время учебных занятий или сборов приобретает статус военнослужащего. Кроме того, документ включает вопросы, касающиеся заработной платы резервистов, их пенсионных выплат, а также отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.