В Казахстане создадут резервные военные силы для укрепления армии

Также в законопроекте вводится новое понятие «военный резервист», который во время учебных занятий или сборов приобретает статус военнослужащего. Кроме того, документ включает вопросы, касающиеся заработной платы резервистов, их пенсионных выплат, а также отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.