В Казахстане создадут резервные военные силы для укрепления армии

Поправки позволят нам пополнить воинские части подготовленными кадрами и создать резервные силы, которые смогут вступить в бой.
Он уточнил, что раньше таких военнослужащих называли контрактниками, теперь они будут именоваться военными резервистами.
В заключении к закону подчеркивается, что доукомплектование Вооруженных сил военно-обученными гражданами необходимо как во время мобилизации, так и в условиях чрезвычайных ситуаций, будь то природного или техногенного характера.
Также в законопроекте вводится новое понятие «военный резервист», который во время учебных занятий или сборов приобретает статус военнослужащего. Кроме того, документ включает вопросы, касающиеся заработной платы резервистов, их пенсионных выплат, а также отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.