Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы сотрудничества с новым послом КНР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлиня. Президент отметил, что Казахстан уделяет приоритетное внимание дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства с КНР.
Во время встречи Токаев подчеркнул, что миссия Хань Чуньлиня совпадает с активным этапом в двусторонних отношениях. Президент выразил готовность придать дополнительный импульс совместным инициативам, подчеркнув важность углубления взаимодействия.
Посол Хань Чуньлинь передал приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что благодаря активному диалогу на высшем уровне стратегическое партнерство достигло беспрецедентного уровня. Он заверил казахстанского лидера, что приложит все усилия для укрепления казахско-китайских отношений.
Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая перспективы в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.