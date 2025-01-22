Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы сотрудничества с новым послом КНР

Посол Хань Чуньлинь передал приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что благодаря активному диалогу на высшем уровне стратегическое партнерство достигло беспрецедентного уровня. Он заверил казахстанского лидера, что приложит все усилия для укрепления казахско-китайских отношений.