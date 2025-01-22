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FT: гамбит Трампа снизил риск торговой войны Китая и США

Заявления и распоряжения президента США Дональда Трампа в первые дни после вступления в должность позволили властям Китая надеяться, что торговая война между двумя державами не начнется в ближайшее время. Угроза экономического противостояния при этом сохраняется.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В КНР готовились к худшему сценарию развития событий — сразу после инаугурации Трамп намеревался ввести пошлины и тарифные ограничения в отношении китайских товаров. Но пока Вашингтон не торопится начинать экономическую войну, предоставив Китаю «отсрочку», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на политических экспертов.

Трамп после инаугурации поручил провести расследование и доложить ему о том, как складывается торговый оборот между двумя государствами. Отчет о ситуации в американо-китайских торговых отношениях предоставят к 1 апреля.

Как пишет издание, этот более мягкий, чем ожидалось, «вступительный гамбит» американского лидера дал надежду китайским властям на возможные переговоры.

Кроме того, Китай получил другие позитивные сигналы, указывающие на снижение риска торговой войны. На инаугурации президента США присутствовал самый высокопоставленный чиновник из Китая — вице-президент Хань Чжэн. Представитель КНР встретился с бизнес-элитой Соединенных Штатов, в том числе с Илоном Маском.

Дональд Трамп также провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином перед вступлением в должность. Американский лидер оценил общение как «очень плодотворное».

Эксперты предполагают, что Китай старался снизить угрозу торговой войны с США. После первого срока Трампа КНР могла перенаправить часть торговли с Америкой через третьи страны.

22 января представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй выступил с заявлением, в котором констатировал, что победителей в войне торговых пошлин между США и Китаем не будет. Дипломат подчеркнул, что КНР считает, что торговое и экономическое сотрудничество двух держав является взаимовыгодным, Белый дом обязан уважать принципы рыночной экономики, правила международной торговли и способствовать экономическим взаимоотношениям стран, сообщают «Ведомости».

Пока говорить о том, что торговый конфликт между двумя странами не возникнет, рано. Трамп демонстрирует открытость для заключения сделок, но в его администрации присутствуют «китайские ястребы» — политики, настроенные на ужесточение отношений с КНР.

В августе 2023 года Трамп во время предвыборной кампании обещал установить минимальный 10% тариф на все ввозимые в США товары.

В январе The Washington Post писала, что Трамп планирует поднять пошлины до 60% на импорт из Китая.

10 ноября 2024 года издание сообщило, что Пекин начал привлекать партнеров из США в Европе и Азии. Руководство Китая заранее принимало меры, чтобы обеспечить компенсацию потенциальных потерь экономики страны от планов республиканца. Власти КНР планировали уменьшить тарифы и ввести послабления для получения китайских виз. В планах также было предоставление китайских инвестиций американским партнерам и союзникам в Европе и Азии.

Трамп Дональд
переговоры