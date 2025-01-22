FT: гамбит Трампа снизил риск торговой войны Китая и США

В КНР готовились к худшему сценарию развития событий — сразу после инаугурации Трамп намеревался ввести пошлины и тарифные ограничения в отношении китайских товаров. Но пока Вашингтон не торопится начинать экономическую войну, предоставив Китаю «отсрочку», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на политических экспертов.
Трамп после инаугурации поручил провести расследование и доложить ему о том, как складывается торговый оборот между двумя государствами. Отчет о ситуации в американо-китайских торговых отношениях предоставят к 1 апреля.
Кроме того, Китай получил другие позитивные сигналы, указывающие на снижение риска торговой войны. На инаугурации президента США присутствовал самый высокопоставленный чиновник из Китая — вице-президент Хань Чжэн. Представитель КНР встретился с бизнес-элитой Соединенных Штатов, в том числе с Илоном Маском.
Дональд Трамп также провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином перед вступлением в должность. Американский лидер оценил общение как «очень плодотворное».
Эксперты предполагают, что Китай старался снизить угрозу торговой войны с США. После первого срока Трампа КНР могла перенаправить часть торговли с Америкой через третьи страны.
22 января представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй выступил с заявлением, в котором констатировал, что победителей в войне торговых пошлин между США и Китаем не будет. Дипломат подчеркнул, что КНР считает, что торговое и экономическое сотрудничество двух держав является взаимовыгодным, Белый дом обязан уважать принципы рыночной экономики, правила международной торговли и способствовать экономическим взаимоотношениям стран, сообщают «Ведомости».
Пока говорить о том, что торговый конфликт между двумя странами не возникнет, рано. Трамп демонстрирует открытость для заключения сделок, но в его администрации присутствуют «китайские ястребы» — политики, настроенные на ужесточение отношений с КНР.
В августе 2023 года Трамп во время предвыборной кампании обещал установить минимальный 10% тариф на все ввозимые в США товары.
В январе The Washington Post писала, что Трамп планирует поднять пошлины до 60% на импорт из Китая.
10 ноября 2024 года издание сообщило, что Пекин начал привлекать партнеров из США в Европе и Азии. Руководство Китая заранее принимало меры, чтобы обеспечить компенсацию потенциальных потерь экономики страны от планов республиканца. Власти КНР планировали уменьшить тарифы и ввести послабления для получения китайских виз. В планах также было предоставление китайских инвестиций американским партнерам и союзникам в Европе и Азии.