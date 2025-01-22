FT: гамбит Трампа снизил риск торговой войны Китая и США

10 ноября 2024 года издание сообщило, что Пекин начал привлекать партнеров из США в Европе и Азии. Руководство Китая заранее принимало меры, чтобы обеспечить компенсацию потенциальных потерь экономики страны от планов республиканца. Власти КНР планировали уменьшить тарифы и ввести послабления для получения китайских виз. В планах также было предоставление китайских инвестиций американским партнерам и союзникам в Европе и Азии.