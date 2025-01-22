Лебедев: генсек ШОС прибудет в Беларусь наблюдать за выборами

По традиции я и мои коллеги планируют активно встречаться с наблюдателями из других миссий. Сегодня-завтра прибывает в Беларусь миссия наблюдателей ШОС во главе с генеральным секретарем ШОС (Нурланом Ермекбаевым — Sputnik), мы с ними тесно взаимодействуем.