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Лебедев: генсек ШОС прибудет в Беларусь наблюдать за выборами

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от организации Сергей Лебедев отметил, что будет встречаться с представителями других миссий, которые приедут в Беларусь.

Источник: Sputnik.by

26 января в Беларуси пройдут выборы президента, от СНГ аккредитовано уже почти 300 наблюдателей.

По традиции я и мои коллеги планируют активно встречаться с наблюдателями из других миссий. Сегодня-завтра прибывает в Беларусь миссия наблюдателей ШОС во главе с генеральным секретарем ШОС (Нурланом Ермекбаевым — Sputnik), мы с ними тесно взаимодействуем.

отметил Лебедев

По его словам, возможны также встречи с представителями других миссий наблюдателей, которые приедут в Минск на президентские выборы.

Рассказывая о работе наблюдателей от СНГ на выборах в других странах Содружества, Лебедев сообщил, что исполком уже начал формировать миссию на парламентские выборы в Таджикистане, которые пройдут в начале марта этого года.

В Таджикистане уже начали подготовку к выборам. Исполком СНГ сейчас готовит миссии на парламентские выборы, которые состоятся 2 марта.

сказал Лебедев
ШОС
СНГ