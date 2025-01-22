Глава Лискинского района Игорь Кирнос спустя три месяца вышел на связь

— Наш район стал свидетелем настоящего подвига пожарных, которые за короткий срок в условиях серьезной опасности ликвидировали открытое горение. Ваш профессионализм и слаженные действия позволили не только потушить прежние очаги возгорания на нефтебазе, но и справиться с новыми. Благодарю вас за самоотверженный труд, за высокий уровень подготовки и мужество!, — написал глава района.