Глава Лискинского района Игорь Кирнос спустя три месяца вышел на связь

Глава Лискинского района Игорь Кирнос впервые вышел на связь с 20 октября 2024 года. Он опубликовал пост в телеграм-канале и соцсетях 22 января. Объяснил, что находится на больничном. Несмотря на это, префект рассказал, что лично отслеживает ситуацию в районе и надеется в скором времени приступить к исполнению обязанностей.
Также Игорь Кирнос поблагодарил спасателей и власти региона за помощь в тушении пожара на нефтебазе, который произошел в ночь на 16 января после атаки вражеских беспилотников.
— Наш район стал свидетелем настоящего подвига пожарных, которые за короткий срок в условиях серьезной опасности ликвидировали открытое горение. Ваш профессионализм и слаженные действия позволили не только потушить прежние очаги возгорания на нефтебазе, но и справиться с новыми. Благодарю вас за самоотверженный труд, за высокий уровень подготовки и мужество!, — написал глава района.
Также он выразил благодарность губернатору Александру Гусеву, мэру Воронежа Сергею Петрину за оперативно принятые решения, которые помогли в короткие сроки ликвидировать открытое возгорание, а также руководителям других муниципалитетов, оказавшим помощь при тушении пожара.
— Объединив усилия, мы смогли слаженно сработать и предотвратить тяжелые последствия. Уверен, что наша взаимопомощь и дальше будет способствовать общему успеху в борьбе с чрезвычайными ситуациями, поможет одержать над врагом Победу — одну на всех!, — подытожил Игорь Кирнос.